Batacazo en Roland Garros: la número 361 está en semifinales del torneo

Boisson, semifinales en su primera participación en un Grand Slam

La francesa, que afrontó el duelo después de derrotar a la número 3 del mundo, la estadounidense Jessica Pegula, no se vio impresionada por la talla de su gesta.



Dotada de un poderoso golpe de derecha y de una fuerte personalidad que le hace afrontar con sencillez los momentos que está viviendo, a sus 22 años en su primera participación en un Grand Slam, Boisson se benefició del apoyo del público, que acabó por desquiciar a la rival.



Pero eso no merma la grandeza de su hazaña. La francesa, nacida en Dijon, no había participado en un torneo importante hasta este año porque las lesiones habían retrasado su progresión.



Su determinación es total y es ya la primera francesa en alcanzar las semifinales en París desde Marion Bartoli en 2011 y la más joven en hacerlo en un Grand Slam desde Amélie Mauresmo en Wimbledon 1999.