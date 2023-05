Camila Osorio celebra su pasó a segunda ronda de Roland Garros: "Orgullosa por lo que hice"

La colombiana Camila Osorio (86 del ranking WTA), que accedió al cuadro final de Roland Garros el domingo in extremis como 'lucky loser', no desaprovechó su oportunidad este lunes y avanzó a la segunda ronda remontando ante la rumana Ana Bogdan (60), 3-6, 6-3 y 7-5 en dos horas y nueve minutos.

La joven tenista nacida hace 21 años en Cúcuta entró en el cuadro principal debido a la baja de última hora de la estadounidense Caty McNally (57).

"Fue una montaña rusa. Ahora que estoy aquí, estoy agradecida. Creo en Dios, así que esto es como un milagro para mí", declaró la jugadora en una rueda de prensa tras su victoria.

Osorio, que en el Torneo de Roma sorprendió a la francesa Carolina Garcia, quinta de la WTA, antes de caer con la brasileña Beatriz Haddad Maia (14ª) en octavos, marcó la diferencia en la tercera manga, tras haber comenzado perdiendo la primera.

En el set definitivo tuvo dos bolas de partido con 5-1. Tuvo que esperar un poco más pero al final levantó los brazos en la pista 4 de Roland Garros.

"Me siento feliz y orgullosa por lo que hice. Al principio no estaba tan positiva como normalmente trato de serlo, y me estaba quejando bastante. Pero traté de cambiar eso en el segundo set y el principio del tercero".

"Jugué con mucho orden y más tranquilidad, y espero que para la próxima ronda pueda mantener eso", añadió la colombiana. "Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo ahora, con cómo estoy jugando y cómo estoy gestionando todas estas situaciones".

Osorio jugará en segunda ronda con la belga Elise Mertens, que el domingo eliminó a la checa Viktoria Kuzmova (136ª), 6-1 y 6-4.

"Contra Mertens va a ser un partido muy difícil, obviamente. Ella es una gran jugadora, con mucha experiencia", explicó Osorio, quien cayó ante la belga el año pasado en Wimbledon.

"Espero entrar a la cancha y correr todas las bolas, luchar cada punto, y divertirme, porque allí es cuando juego mejor tenis".