Camila Osorio no se rinde y alimenta la esperanza pese a quedar eliminada en Roland Garros

La colombiana Camila Osorio (86ª WTA) cayó derrotada ante la belga Elise Mertens este miércoles por 6-3 y 7-6 (7/3), quedándose a las puertas de la tercera ronda de Roland Garros.

Osorio, de 21 años y oriunda de Cúcuta, entró en el cuadro principal del torneo como 'lucky loser' y consiguió imponerse el lunes a la rumana Ana Bogdan (60ª), pero no pudo superar la segunda ronda del Grand Slam francés, como ocurrió en 2022.

"Me hubiese gustado avanzar más. Me sentí jugando bien en los últimos partidos, pero hoy no", admitió en rueda de prensa la colombiana.

Tras un primer set dominado por Mertens, la colombiana comenzó la segunda manga con algo más de fuerza (1-3), pero la belga le fue recortando distancia poco a poco, teniendo que llegar al 'tie break'.

Osorio luchó el desempate para intentar llevar el partido a tres sets, pero el cansancio se hizo notar en los últimos puntos, donde cedió ante la belga 7-6 (7/3), finalizando el partido en dos horas y tres minutos.

"No me sentía nada cómoda. Intenté darle la vuelta y luchar hasta el final, pero no bastó", añadió Osorio.

"Me voy con muchas ganas de entrenar y de prepararme para volver a afrontar estos retos. Dicen que cuando la suerte llegue, que te agarre trabajando".

Mertens se enfrentará en tercera ronda a la estadounidense Jessica Pegula (3ª), tras el abandono de la italiana Camilla Giorgi.

