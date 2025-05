Djokovic se estrenó en Roland Garros: así le fue al tenista serbio

Djokovic también tiene grandes números en el abierto francés

En París no pierde desde los míticos cuartos de final de 2022 contra Nadal, cuando el español se impuso, a altas horas de la noche, en cuatro sets, antes de sumar su decimocuarta corona.



Con la conseguida este martes ante McDonald, encadena 18 partidos sin perder en París, contando los del torneo olímpico. Djokovic no pierde un primer partido en Grand Slam desde 2006 y, después de haber perdido dos de los tres primeros, encadena ya 73 triunfos consecutivos en el debut de un grande.



McDonald, 98 del ránking a sus 30 años, que cuenta en su revólver con la muesca de haber vencido a Nadal en el Abierto de Australia de 2023, no puso problemas al serbio, que siguió los pasos del alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie y finalista de la pasada edición, que unos minutos antes había conseguido el pase a segunda ronda contra el estadounidense Learner Tien.