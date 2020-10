El gran punto de Daniel Galán que se llevó los aplausos de Novak Djokovic

El colombiano Daniel Galán (152º ATP), que entró en el cuadro principal de Roland Garros como 'lucky loser' (repescado de la clasificación), concluyó su sueño en tercera ronda ante el número 1 mundial Novak Djokovic, que se impuso por 6-0, 6-3 y 6-2 en la pista Philippe Chatrier.

La lluvia apareció en mitad del duelo, cuando Djokovic ganaba 6-0 y 2-1 después de 50 minutos de juego.

Lea también: No se puede detener un cohete: Daniel Galán explica cómo es jugar contra Djokovic

La organización decidió extender el techo de retráctil, una maniobra que necesita 15 minutos. Los servicios de mantenimiento acudieron a la pista Central con una carretilla de tierra batida, que el propio Djokovic colaboró a la hora de extenderla por la pista.

Tras el parón, Galán se quitó los nervios y ofreció buenos golpes, aplaudidos por Djokovic en ocasiones.

Undisputed shot of the day from 🇨🇴 Daniel Elahi Galan! 👏



🎥: @rolandgarros pic.twitter.com/Gz8tSJQQRT