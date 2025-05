Emiliana Arango habló de su primera victoria en un Grand Slam: "nadie sabe"

Ese abanico de golpes y variedades le permite hacer daño a sus rivales, en un circuito femenino en el que cada vez se busca más la potencia.



"Además corro mucho y la gente a veces no se espera que pueda llegar a ciertas bolas. Eso se les va metiendo en la cabeza", señala.



"Si saliera con otra forma de jugar, contra rivales que me sacan una cabeza y que le pegan más fuerte que yo, no tendría opciones. Pero trato de enviar una bola más que la rival y si lo consigo les gano. Puede que no sea lo más bonito, pero me voy adaptando", indicó.



"Me gusta mucho poder analizar no solo mis partidos, también los de otras jugadoras. Soy fan del tenis, me gusta muchos sentarme a ver partidos", señala.

Con diez años, se lanzó a telefonear a Mauricio Hadad para pedirle si podía entrenar en su academia. La estrella colombiana aceptó y su familia se trasladó a Bogotá para que ella pudiera cumplir su sueño.



El entrenador vio en ella cualidades para dedicarse al tenis y su familia, donde no había ningún referente en el deporte, decidió seguir su deseo y apoyarla para que pudiera ser profesional.



Arango tiene ahora una rival de mucha más talla, la china Qinwen Zheng, cabeza de serie número 8, que derrotó a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 6-4 y 6-3.



"Será un partido lindo, una oportunidad de aprender mucho. Ojalá pueda sacar mi mejor tenis y ver qué puedo hacer. Pero el objetivo es aprender", dijo la colombiana.

