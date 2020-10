Lo que dijo Djokovic de Daniel Galán antes de enfrentarlo en Roland Garros

El número uno del tenis, el serbio Novak Djokovic, se refirió al colombiano Daniel Galán, al que enfrentará en tercera ronda de Roland Garros. El máximo aspirante al título reconoció que no tiene mucha información del jugador santandereano, pero señaló que analizará el juego de su rival para evitar sorpresas en París.

“Honestamente, no conozco mucho sobre él (Galán). No he tenido la oportunidad de verlo jugar, así que tendré que sentarme a analizar su juego y sus virtudes en compañía de mi equipo”, dijo Djokovic en declaraciones recogidas por el portal Match Tenis luego de vencer al lituano Ricardas Berankis 6-1, 6-2 y 6-2.

“Sé que viene jugando desde la fase previa y significa que ha podido adquirir mucho ritmo en estas condiciones. Ya debe estar más que acostumbrado”, agregó ‘Nole’, quien cree que Galán “no tiene mucho para perder. Probablemente nunca ha jugado en la Philippe Chatrier o en la Suzanne Lenglen, así que puede ser muy peligroso. Siempre es un riesgo enfrentarte a rivales con los que nunca antes has jugado, especialmente en los grandes estadios. Pueden jugar sin presión y mostrar su mejor tenis. Debes estar alerta en todo momento”, destacó el deportista europeo.

Vale reseñar que Novak Djokovic se dio otro paseo, hacia la tercera ronda de Roland Garros, este jueves en la primera jornada en la que brilló el sol. El número 1 mundial venció sin contemplaciones al Berankis (65º), que además disputó el tercer set con molestias en una hora y 20 minutos.