Nadal reaccionó al nuevo récord de Djokovic y le dejó un importante mensaje

El tenista español Rafael Nadal felicitó este domingo al serbio Novak Djokovic por el "increíble logro" de ganar en el torneo de Roland Garros su vigésimo tercer título en un torneo del Grand Slam.

"Muchas felicidades por este increíble logro, Novak Djokovic. 23 es un número que hace unos años era imposible de pensar, ¡y lo has conseguido! ¡Disfrútalo con tu familia y equipo!", escribe Nadal en su cuenta de Twitter.



Djokovic se alzó en Roland Garros con el vigésimo tercer título del Grand Slam de su carrera y supera por uno a Nadal. El serbio es el hombre con más grandes de la historia y, además, recupera el número 1 del mundo en detrimento del también español Carlos Alcaraz.



El jugador de Belgrado levantó por tercera vez la corona en París al derrotar al noruego Casper Ruud por 7-6(1), 6-3 y 7-5 en 3 horas y 13 minutos en su segunda final consecutiva en la tierra batida parisiense y la tercera de su carrera en este Grand Slam.



Nadal, catorce veces ganador en Roland Garros, no ha podido jugar este año en París. Sufre una lesión en el psoas de la pierna izquierda y no juega torneo alguno desde que sintió la lesión en el pasado Abierto de Australia, en enero. Desde entonces ha renunciado a cada campeonato que inicialmente tenía previsto.



El tenista español solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de 2023. Disputó la United Cup y perdió los dos encuentros que jugó, frente el británico Cameron Norrie y el australiano Alex de Miñaur.



Después, acudió al Abierto de Australia y perdió en segunda ronda, lesionado. Ganó al británico Jack Draper y perdió frente el estadounidense Mackenzie McDonald.

El tenista español anunció entonces la lesión en el psoas y aunque hace tiempo que ha iniciado los entrenamientos en pista, no ha vuelto a un torneo desde mediados de enero.



Nadal se ha perdido la gira por Estados Unidos, los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami y la temporada de tierra, entre ellos el Masters 1.000 de Montecarlo, el torneo Conde de Godó de Barcelona, el Masters 1.000 de Madrid, el de Roma y Roland Garros.