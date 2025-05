Roland Garros: Federer, Djokovic y Murray se unen en homenaje a Rafa Nadal

Y el rey de la tierra subió para siempre a los cielos de Roland Garros. Rafael Nadal, el mito de los 14 títulos, recibió este domingo el homenaje definitivo. "¡Rafa, Rafa!", coreó por última vez la Philippe Chatrier con Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray como inolvidables testigos.

A las 6:10 p.m. hora local surgió la voz del 'speaker' del torneo, Marc Maury, para recitar la mítica presentación del tenista, coronada con el interminable 'in crescendo' de sus 14 años triunfales en París.

Lea también: Daniel Galán no se rindió y clasificó a la segunda ronda de Roland Garros

Traje negro, solo en su pista, apoyado en un pequeño púlpito, Rafa soltaba sus primeras lágrimas durante un vídeo de sus hazañas.

"Muchas gracias, no sé por dónde comenzar. Los 20 últimos años he disfrutado, he ganado, he perdido y me he emocionado cada vez que he tenido la suerte de estar aquí", comenzó en francés un discurso que continuó en inglés para emocionarse en español, en especial cuando se acordó de su gran familia.

La tribuna presidencial de la pista estaba reservada para ella, además de su equipo y amigos. No se lo perdieron sus abuelas, de 94 y 92 años, y su mítico tío y entrenador Toni. Se acordó de todos y todos se vieron desbordados por el momento.

Reunión del 'Big Four'

"Toni, eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por dedicar una gran parte de tu vida a querer estar conmigo... Entrenando, hablando, engañándome y llevándome al límite. Lo que hemos vivido no ha sido fácil, pero sin duda ha valido la pena", dijo ante una grada teñida de camisetas marrones como la tierra batida y el mensaje 'Merci Rafa'.

Tras el discurso, saltaron a la pista Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray para dar un abrazo a la otra pata del 'Big Four' de la era dorada del tenis.

"Creo que damos un mensaje positivo, querer ganar con todas nuestras fuerzas pero con admiración y respeto. Es el legado que dejamos más allá de los resultados. Siempre entendimos que era un juego, aunque a veces no fuera fácil", dijo Nadal en la rueda de prensa posterior.

Y más lágrimas cuando aparecieron la directora del torneo, Amelie Mauresmo, y el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, para descubrir una placa en el suelo de la pista que rememorará para siempre los 14 títulos del español junto con la huella de su zapatilla.

"No sabía nada de la ceremonia, solo que había un vídeo y mi discurso, el resto fue sorpresa. Es un regalo que no puedo describir. Es un honor tener este lugar en la pista más importante de mi carrera, es difícil describir los sentimientos", dijo sobre la placa, la gran sorpresa de la organización.

Habían pasado seis meses desde aquella tarde de emoción desbordante en Málaga con el mito derrotado por el neerlandés Botic Van de Zandschulp en la Copa Davis y un homenaje de madrugada deslucido y triste tras la eliminación de España.

Exposición dedicada

La jornada inaugural de Roland Garros, entre rachas de viento, lloviznas y también ratos de sol, contaba con un nuevo lugar de peregrinaje más allá de sus 18 pistas: Una exposición sobre la trayectoria de Nadal con recuerdos de sus 14 victorias que inauguró el propio Rafa.

A unos metros, la impresionante estatua del zurdo, que recibe a los visitantes a la entrada del recinto y que fue inaugurada en 2021, era fotografiada este domingo con orgullo por su padre.

Le puede interesar: Emiliana Arango habló de su primera victoria en un Grand Slam: "nadie sabe"

Casi 50 minutos después de un homenaje inolvidable, algo más que la ceremonia "sencilla" que había prometido Mauresmo, Maury gritó: "¡Adiós al más grande jugador de la historia de Ronald Garros, Rafael Nadal!".

El mito dio una vuelta de honor y tomó a su hijo de dos años en los brazos. Entonces cambió las lágrimas por una gran sonrisa. Una era había finalizado para siempre en París.