Se acabó la gesta histórica de Camila Osorio

En 2 sets corridos se terminó el sueño

En el horario de medio día en el US Open se llevó a cabo el partido en el que la colombiana buscaba seguir haciendo historia en este certamen, tenía en frente un partido realmente complicado en el que la checa y la estadounidense no iban a bajar el ritmo.

Desde el principio la pareja favorita se mostró muy fuerte con un par de break points en el game inicial. A partir del quinto juego se rompió por completo la paridad con el quiebre que puso el 5-2 y posterior 6-2 para el primer set.

El segundo set fue un poco de lo mismo, la checa y la estadounidense quebraron en el tercer game y lo volvieron a hacer en el séptimo para llevarse los octavos de final con un cómodo 6-2 6-2 en poco menos de una hora de juego.