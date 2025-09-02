Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 08:59
Se acabó la gesta histórica de Camila Osorio
Se jugaron los octavos de final de los dobles femeninos en el US Open 2025
Esta semana Camila Osorio había hecho historia logrando su clasificación en el US Open de dobles femenino junto a Yue Yuan a los octavos de final del último Grand Slam del año.
Si bien venían enfocadas y con un muy buen nivel de juego, el partido de octavos de final no iba a ser un partido sencillo ya que las enfrentaba con la local Taylor Townsed y la checa Kateřina Siniaková.
En 2 sets corridos se terminó el sueño
En el horario de medio día en el US Open se llevó a cabo el partido en el que la colombiana buscaba seguir haciendo historia en este certamen, tenía en frente un partido realmente complicado en el que la checa y la estadounidense no iban a bajar el ritmo.
Desde el principio la pareja favorita se mostró muy fuerte con un par de break points en el game inicial. A partir del quinto juego se rompió por completo la paridad con el quiebre que puso el 5-2 y posterior 6-2 para el primer set.
El segundo set fue un poco de lo mismo, la checa y la estadounidense quebraron en el tercer game y lo volvieron a hacer en el séptimo para llevarse los octavos de final con un cómodo 6-2 6-2 en poco menos de una hora de juego.
Se terminó el último Grand Slam del año para Camila Osorio
Así termina la participación de Camila en esta edición del US Open, cayó en primera ronda en el individual frente a Lulu Sun de Australia y en dobles emocionó superando las dos primeras rondas junto a su dupla Yue Yuan, sin embargo, no dio para más y no lograron hacerle frente al poderío de la dupla número 1 del torneo.
Fuente
Antena 2