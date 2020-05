"Será muy difícil que tengamos tenis este año": Juan Sebastián Cabal 

El tenista numero uno del mundo en dobles, Juan Sebastián Cabal, habló en RCN Radio sobre el regreso de la competencia y la ampliación en la suspensión del torneo oficiales de la ATP, WTA y de la ITF.

El deportistas de nuestro país aseguró que la decisión de aumentar el tiempo sin competencia es lo más normal viendo la situación mundial por cuenta de la pandemia y teniendo en cuenta que tener un circuito de este deporte exige muchos riesgos.

"Si claro que si, yo creo que es lo más coherente, estamos viviendo momentos muy duros alrededor del mundo y bueno mientras que no se pueda garantizar una seguridad para lo jugadores y el cuerpo técnico, es muy duro que se pueda hacer un torneo. Deben anunciar esto con un tiempo suficiente para que el torneo pueda alistarse, pero creo que están tomando las medidas que son", explicó.

Igualmente el deportista de nuestro país aseguró que con relación al regreso de la competencia, Juan Sebastián Cabal no está seguro de tener tenis este año teniendo en cuenta los traslados de los deportistas, su cuerpo técnico y demás ayudantes.

"Para mi es muy difícil que este año haya tenis, lo que significa hacer un torneo, organizarlo, así tengamos todos los cuidados con los fanáticos, pues obviamente nosotros los jugadores y demás personas estaríamos en aviones, aeropuertos y es bastante riesgosa la contaminación, así uno llegue sano, pues uno sigue teniendo roces", dijo el tenista.

Finalmente de la posibilidad de reanudar la competencia y de lo que están planeando en el circuito con su compañero de fórmula, Robert Farah, Juan Sebastián aseguró que van día a día y que lo más importantes es mantener la preparación física.

"No he hablado con Robert para saber que haría él con relación a jugar o no un torneo, como no hay fecha para ningún torneo, no se nos ha cruzado por la cabeza qué hacer, hay que tomar el día a día, con este virus todo cambio y bueno nosotros manteniéndonos en forma y tratando de aportar nuestro granito de arena", resaltó Cabal.

Juan Sebastián disputó este año el Australian Open, aunque sin su compañero de equipo, y después estuvo en algunos del circuito de la ATP y también con el equipo de nuestro país de Copa Davis consiguiendo el paso nuevamente a la fase final del torneo que está en veremos.