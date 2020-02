Sin Del Potro y Schwartzman, Colombia se ilusiona para el repechaje de la Davis

No será una disputa sencilla la del equipo colombiano frente a Argentina, por el repechaje hacia las finales de la Copa Davis. El grupo comandado por Alejandro Falla espera revertir la historia y dejar atrás las múltiples derrotas contra el seleccionado del sur del continente, aprovechando la sede, la presencia del público y las bajas de los rivales, que no contarán con sus dos principales raquetas por lesión y esperan, aún así, aprovechar la experiencia del resto de sus jugadores.

Y es que a la ausencia de Juan Martín del Potro, en los últimos días se sumó la de Diego Schwartzman, quien ya había puesto en duda su presencia en Bogotá y luego de una lesión sufrida mientras disputaba el Abierto de Buenos Aires, terminó con las posibilidades de hacerse presente en la capital del país, por lo que el técnico Gastón Gaudio debe buscar alternativas en experimentados jugadores pero no podrá contar con lo mejor de su tenistas.

En ese sentido, la oportunidad del debut no puede ser mejor para Falla, quien recuperó una pieza importante como lo es Robert Farah, pensando en el dobles y ante la ausencia de los jugadores mencionados anteriormente debe llenar de confianza al grupo colombiano, que, como pocas veces, se enfrentará a una Argentina disminuida de la que no se puede confiar, pues la entrega de sus jugadores no se puede poner en duda.

A la espera de una confirmación oficial de los convocados y con la certeza de que Cabal y Farah serán las dos principales armas de la delegación colombiana, que quiere sumar su primer punto en el frente a frente y volver a Madrid a finales de año, pues allá se volverán a jugar las finales en el nuevo formato en el que se viene jugando desde 2019.