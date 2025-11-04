¿Sinner o Alcaraz? El ATP Finals definirá el número uno del ranking

¿Qué necesita cada uno para cerrar el año como número 1?

El ATP Finals será la prueba clave que definirá cuál de los dos cerrará el año en el primer lugar del ranking, cabe aclarar que el italiano parte en desventaja ya que tendrá que defender muchos más puntos que el español en el certamen. Al ser campeón el año pasado Sinner tendrá que defender los 1500 puntos mientras que Alcaraz únicamente 200 por lo que todo lo que sea más del primer partido será ganancia para el murciano.

Lo que si queda claro es que la supremacía de los dos tenistas ya es ridícula con respecto a sus perseguidores, Zverev, Fritz y Djokovic están realmente muy lejos de al menos soñar con alcanzarlos, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes torneos de este año se los repartieron entre los dos, Alcaraz ganó Roland Garros y US Open mientras que Sinner ganó Australia y Wimbledon.

Ahora si, realmente que necesita cada uno:

Sinner necesita ganar las finales y que Alcaraz no llegue a la final para terminar como número uno.

Alcaraz solo necesita ganar tres partidos y se asegura terminar el año como el número uno del mundo.

Si al final el número uno termina siendo el español, sería la segunda vez en su carrera que lo logra después de lograrlo en 2022 con tan solo 19 años.