Sinner quiere destronar a Alcaraz: salió campeón en el China Open
Janik Sinner sumó un nuevo trofeo con el que le mete presión a Carlos Alcaraz.
Con tan solo 24 años, el tenista italiano, Jannik Sinner, se consagró campeón del China Open 2025 con una actuación dominante y sin concesiones frente al joven estadounidense Learner Tien, a quien derrotó 6-2, 6-2 en la final disputada en el National Tennis Centre de Pekín.
Con este triunfo, el italiano suma su 21.º título ATP en su carrera y el tercero de la temporada, metiéndole presión a Carlos Aalcaraz para recuperar la cima de la tabla de posiciones del ranking ATP.
Así fue la victoria de Sinner en el China Open
Sinner tuvo momentos bastante exigentes, especialmente en las rondas previas como las semifinales en la que logró superar al australiano Alex de Minaur, pero lo hizo en tres sets (6-3, 4-6, 6-2), en un partido donde mostró carácter para recuperarse tras ceder el segundo parcial.
Ya en la final, el italiano impuso su ritmo desde el arranque, controlando con firmeza el juego y rompiendo temprano el servicio de Tien, sin permitirle desplegar su potencial. Learner Tien, vivió su primera final ATP con apenas 19 años. Aunque no pudo contra la contundencia de Sinner, su desempeño fue destacado y representa un paso importante en su crecimiento.
Este título tiene también connotaciones históricas, ya que el italiano se convierte en uno de los pocos jugadores en ganar el China Open en más de una ocasión (ya lo había logrado en 2023). Además, se acerca nuevamente en la lucha por el número uno del ranking ATP, recortando puntos sobre Carlos Alcaraz, quien había recuperado esa posición tras vencer a Sinner en la final del US Open.
Ranking ATP tras la victoria de Sinner en el China Open
Carlos Alcaraz — 11.540 puntos
Jannik Sinner — 10.780 puntos
Alexander Zverev — 5.930 puntos
Novak Djokovic — 4.830 puntos
Taylor Fritz — 4.675 puntos
Ben Shelton — 4.280 puntos
Jack Draper — 3.690 puntos
Alex de Minaur — 3.545 puntos
Lorenzo Musetti — 3.505 puntos
Karen Khachanov — 3.280 puntos
