Sinner quiere destronar a Alcaraz: salió campeón en el China Open

Con tan solo 24 años, el tenista italiano, Jannik Sinner, se consagró campeón del China Open 2025 con una actuación dominante y sin concesiones frente al joven estadounidense Learner Tien, a quien derrotó 6-2, 6-2 en la final disputada en el National Tennis Centre de Pekín.

Con este triunfo, el italiano suma su 21.º título ATP en su carrera y el tercero de la temporada, metiéndole presión a Carlos Aalcaraz para recuperar la cima de la tabla de posiciones del ranking ATP.

Le puede interesar: Carlos Alcaraz enciende las alarmas en el mundo del tenis tras lesión

Así fue la victoria de Sinner en el China Open

Sinner tuvo momentos bastante exigentes, especialmente en las rondas previas como las semifinales en la que logró superar al australiano Alex de Minaur, pero lo hizo en tres sets (6-3, 4-6, 6-2), en un partido donde mostró carácter para recuperarse tras ceder el segundo parcial.

Ya en la final, el italiano impuso su ritmo desde el arranque, controlando con firmeza el juego y rompiendo temprano el servicio de Tien, sin permitirle desplegar su potencial. Learner Tien, vivió su primera final ATP con apenas 19 años. Aunque no pudo contra la contundencia de Sinner, su desempeño fue destacado y representa un paso importante en su crecimiento.