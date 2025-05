Sinner regresa a la acción: Masters 1000 de Roma lo espera tras suspensión por dopaje

El tenista italiano de tan solo 23 años, Jannik Sinner, actualmente es uno de los jugadores en mejor forma del circuito ATP y líder del respectivo ranking con más de 9.700 puntos sumados, y está a punto de ratificar su regreso a los terrenos de juego tras haber cumplido una extensa sentencia impuesta por Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Jannik Sinner finalmente podrá volver a jugar y la competencia que le abrirá las puertas será el Masters 1000 de Roma, la cual se encargará de marcar un hito en su carrera tras una suspensión de tres meses por dopaje y así lo dio a conocer el propio italiano, quien confesó que la espera no fue para nada fácil, pero la espera valió la pena, ya que regresa a las canchas con más ganas de seguir demostrando que es uno de los mejores de la historia.

Sinner habló de su participación en el Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner fue suspendido por tres meses tras dar positivo por clostebol, un esteroide anabólico prohibido, durante el Masters 1000 de Indian Wells en marzo de 2024. La sustancia ingresó a su organismo de forma accidental, según se determinó, debido a que su fisioterapeuta utilizó una crema con clostebol para tratarse un corte y luego le aplicó un masaje sin guantes.

Durante su suspensión, Sinner enfrentó momentos difíciles, incluso considerando abandonar el tenis. Sin embargo, utilizó este tiempo para reflexionar y enfocarse en su bienestar físico y mental. Participó en actividades recreativas como esquí, golf y eventos de moda, y continuó entrenando de manera privada una vez autorizado. El Masters 1000 de Roma ha sido especialmente preparado para su regreso. El Foro Itálico duplicó su tamaño, abarcando 20 hectáreas y esperando recibir cerca de 400,000 espectadores. Además, se ha dispuesto una suite personal para Sinner, brindándole un espacio exclusivo para descansar y prepararse.

"Estoy muy contento por estar de regreso. Ha sido una pausa muy, muy larga, durante la que he podido disfrutar de mi familia y mis amigos (...) Sé que mi vuelta suscita mucha atención, fuera de las pistas también, pero será más bonito volver a jugar, reencontrarme con el público. También sé que habrá presión, que hay dudas y preguntas sobre mi nivel de juego, es algo normal, pero no me da miedo volver a jugar. Cuando te enfrentas a la justicia deportiva sabes que puede ir en los dos sentidos, todo o nada. En mi caso hubo un acuerdo, que era algo que no quería al principio y que no fue fácil para mí de aceptar, ya que sé qué ocurrió de verdad, pero hay veces que hay que buscar lo mejor posible dentro de una mala situación".