Sinner se estrenó con victoria en el Masters ATP: Medvedev sufrió más de la cuenta

Jannik Sinner se estrenó en el Masters ATP con una contundente victoria 6-3 y 6-4 sobre el australiano Alex De Miñaur, este domingo en Turín en una jornada inaugural marcada por el comportamiento inadecuado de Daniil Medvedev durante su derrota ante Taylor Fritz.

En un Inalpi Arena volcado con el ídolo local, Sinner solo necesitó una hora y 24 minutos para batir al octavo jugador mundial, debutante en el 'Torneo de Maestros'.

Sinner no había jugado desde hace un mes y su triunfo en el Masters 1000 de Shanghai. No compareció en París-Bercy la pasada semana debido a que estaba enfermo.

Pero casi no notó la inactividad y solo sufrió un bache en el tercer juego, cuando perdió su saque, pero recondujo rápidamente la situación y ganó cuatro juegos seguido para situarse 5-2.

Tras ganar la primera manga en 36 minutos, continuó marcando el ritmo del duelo gracias a su derecha, rompiendo el servicio de De Miñaur en el quinto juego de la segunda para situarse 3-2, a continuación 5-3 antes de cerrar el partido con un saque directo y un juego en blanco con su servicio.

"Estoy contento de mi partido y de jugar ante este público. Hace mucho tiempo que no jugaba y cometí varios errores, Alex empezó bien, simplemente intenté mantenerme en el partido", dijo Sinner.

Antes, el estadounidense Fritz (6º ATP) se apuntó la primera victoria en el Masters ATP superando en dos sets (6-4 y 6-3) a Medvedev (4º), que volvió a mostrar signos de debilidad emocional.

El ruso desaprovechó las tres oportunidades de quiebre que disfrutó durante el partido y cerró el primer set con tres dobles falta que le llevaron a romper su raqueta contra el suelo al sentarse en su banquillo.

Al inicio del segundo set, Medvedev mejoró al resto y se procuró tres bolas de 'break' en los dos primeros juegos al servicio de Fritz, pero el norteamericano mantuvo su sangre fría, salvó la amenaza e hizo el quiebre en el sexto juego para obtener una ventaja que ya no desperdició.

Medvedev, ganador del 'Torneo de Maestros' en 2020 y finalista en la edición 2021, fue abucheado por el público por su falta de implicación en algunos momentos, como al intentar devolver el servicio de Fritz con la raqueta al revés en el séptimo juego del segundo set, con 40-0 a favor de su rival.

Fritz, que participa en el Masters ATP por segunda vez en su carrera, llegando a semifinales en su debut en 2022, tendrá que sumar al menos una segunda victoria en el grupo 'Ilie Nastase' para avanzar a semifinales.

"La clave ha sido mi servicio. (Medvedev) Resta muy bien, pero he logrado ganar mis juegos sin demasiada presión, lo que me ha permitido concentrarme bien en los juegos al resto", explicó el californiano tras el partido.

Medvedev, por su parte, admitió en conferencia de prensa que quiere que llegue el final de temporada: "Estoy cansado de luchar contra cosas que no dependen de mí. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos y si no funciona, me iré de vacaciones. Muy feliz", dijo con ironía.