"Solo juego al tenis por dinero y odio el tenis con todo mi corazón": Alexander Bublik

En medio de su disputa del ATP 250 conocido como Open 13 de Provence, el tenista kazajo, Alexander Bublik, afirmó que no ve nada positivo en jugar tenis profesional. Las declaraciones del europeo, quien derrotó al francés Benoit Paire, dando uno de los golpes de la jornada del miércoles, reflejan las exigencias del profesionalismo en esta disciplina, lo cual Bublik señaló como el principal problema, pese a su amor por el deporte.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio los días que tengo que jugar. Si te soy sincero, no veo nada positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, lo dejaría de inmediato. Aún no he ganado lo suficiente, de lo contrario ya me habría retirado", afirmó Bublik al medio francés L'Equipe, luego de su triunfo contra Paire, quien era favorito en el duelo entre ambos jugadores.

Y aunque reconoce su amor por la disciplina en general, es consciente que el profesionalismo es muy complicado y evidencia que esto lo que realmente lo ha distanciado de esa pasión por el juego: "Amo este deporte, no puedo decir lo contrario, me encanta golpear la bola. Cuando termine mi carrera, seguro que seguiré golpeando bolas. Creo que moriré jugando al tenis. Pero ser un tenista profesional y jugar partidos todos los días aunque tengas dolor en todas partes es muy difícil".

Entonces concluye refiriéndose a algunas de las cosas por las que ha tenido que pasar, sentenció: "No puedes decir 'no me siento bien, no juego'. Da igual que te separes de tu novia o te divorcies, tienes que jugar. Y si pierdes todos te preguntan por qué has perdido. 'Salta a la pista si puedes hacerlo mejor que yo', esa es la parte del tenis que odio".