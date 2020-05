Tenistas colombianos muestran su alegría por el regreso de las prácticas

El pasado viernes, el Ministerio del Deporte, en cabeza de Ernesto Lucena, notificó la reactivación de algunas modalidades, luego de que sus respectivas federaciones presentarán protocolos claros y precisos para la práctica. La lista está conformada por arquería, atletismo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esquí, golf, levantamiento de pesas, motonáutica, natación (aguas abiertas), orientación, surf, tenis, tiro deportivo, triatlón y vela.

En ese orden ideas, algunos de los tenistas del país mostraron su entusiasmo por el anuncio. "Es una noticia muy importante, y a la vez necesaria, pues son muchas las personas que viven de este deporte, como profesores, cancheros, recogepelotas, entre otras. Me alegro y espero que regresen a las canchas para reanudar sus prácticas", fueron las palabras de Nicolás Mejía, una de las principales cartas cafeteras a futuro.

Entre tanto, Alejandro Hoyos, quien lleva casi dos meses en Cancún (México), tras la suspensión de los torneos profesionales se alegró desde la distancia por esta posibilidad. "Es algo lindo. Espero que la sepan aprovechar de la mejor manera; lamentablemente no estoy en mi país para festejar, aunque, no he dejado de lado mis entrenamientos. Ojalá sea una realidad".

Los juveniles también se mostraron optimistas por esta posibilidad, de este grupo se destaca Juan José Vargas, una de las raquetas de mayor progreso en el ranking mundial junior en la presente temporada. "Lo recibo con alegría, y muy seguramente todos los que viven con pasión el tenis también. Recuperaremos mucho: hábitos, condición física, entrenamientos; además la gente que devenga dinero recuperará su fuente de ingresos".

Sin embargo, también hay deportistas a los que les preocupa esta medida, como a Mateo Gómez, el cafetero mejor posicionado en el ranking mundial junior. "La verdad no lo veo viable, tanto en Colombia como en el mundo, pues aún no hay una vacuna para combatir al Coronavirus. De regresar el tenis, el número de casos aumentará considerablemente". Es de resaltar que, a pesar de la situación, el pereirano realiza trabajos en su casa para mantener su condición física.