“Toca aprender y seguir mejorando”: Camila Osorio tras llegar al puesto 35 de la WTA

Luego de perder la final del Abierto de Monterrey, Camila Osorio reconoció que le costó digerir la derrota, pero reconoció que la idea es seguir mejorando para mantener el buen desempeño mostrado en la temporada 2022.

“Toca aprender de las cosas y seguir mejorando; tomar lo mejor, lo más positivo de la semana al final”, dijo la tenista cucuteña en una entrevista con el programa En La Jugada de RCN Radio.

Vale señalar que Camila Osorio tuvo cinco puntos de campeonato que no supo capitalizar; a ello se sumó que inmediatamente después vino un bajón de luz, hecho por el que se suspendió el encuentro. A la postre, este infortunio terminó decidiendo el resultado final del encuentro ante la canadiense Leyla Fernandez.

“Imagínate, es que estaba súper concentrada y se va la luz después; paramos diez minutos y toda la cosa. Entonces fue muy extraño todo cómo pasó”, dijo.

A pesar de lo anterior, Osorio prefiere quedarse con las enseñanzas que le dejó haber llegado a la final en el Abierto de Monterrey.

“Yo pasé por muchas cosas antes de viajar a Guadalajara; estaba lesionada, no jugué, después llegué allá casi que sin entrenar. Entonces ahorita, con todo lo que pasó ahora, sumó. No sé ni qué pensar en el momento, o sea, yo decía, como que bueno ya, no pasa nada, tranquila, calma, pero el cuerpo no conectaba con lo que me estaba diciendo. Entonces no terminé jugando los puntos como quería”.