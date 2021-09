Toni Nadal habló del regreso de Rafael Nadal y cómo superar la frustración en el deporte

Toni Nadal, entrenador y preparador físico de tenis español, recordado por ser quien acompañó a su sobrino Rafael Nadal en el inicio de su carrera, comparte su días con los integrantes de la Academia Rafa Nadal - Tennis & Padel en Mallorca.

El tío del exnúmero uno del mundo habló en Voces del Deporte, en donde describió cómo los nuevos jugadores deben afrontar la frustración en el tenis.

"La frustración viene de una sobrevaloración personal. Crees que las cosas tiene que ir bien porqué sí. Se combate luchando y no darle pie a que venga. Si te frustras tienes un problema y la única manera de solucionar es aceptando la realidad. Sabiendo que no por ser quien eres, las cosas te van a salir siempre bien", dijo.

Por otro lado, manifestó que a los jóvenes de hoy en día les cuesta prestar la atención suficiente y pretenden conseguir resultados sin cumplir con un proceso.

"A los jóvenes les cuesta prestar atención hacer las cosas de una forma constante. El factor determinante es la atención. Les cuesta aceptar la dificultad y estar concentrados", indicó.

Nadal aceptó la importancia que tienen los datos en el deporte, pero al mismo tiempo aseguró que si un atleta no está bien formado, las estadísticas no le servirán.

"Los datos no me atraen mucho, aunque sé que ayuda. Ayuda cuando uno se ha formado bien. Los datos no ayudan más de la cuenta. dan una información", aclaró.

El entrenador de tenistas habló sobre Novak Djokovic y la presión que sintió en la final del US Open.

"El rival juega y el número dos del mundo le puede ganar. A pesar de que es un gran jugador, también está sometido a una presión y en el partido definitivo del US Open la presión le pudo", sentenció.

Finalmente, Toni Nadal afirmó que su sobrino, Rafael Nadal tiene en mente volver a la competencia en el Abierto de Australia con el objetivo de iniciar de la mejor manera la nueva temporada.

"Las cosas van mejor. Se propuso empezar en Australia. Estará bien. Estoy convencido. La idea es hacer un gran año 2022. Pondrá todo su empeño", puntualizó.