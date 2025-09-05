US Open: confirmado el primer finalista tras Djokovic vs Alcaraz

Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para su segunda final del Abierto de Estados Unidos al derrotar en semifinales al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en la revancha por el oro olímpico que el español había invocado.

Alcaraz espera ahora rival para la final del domingo, que saldrá de las semifinales entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Con Nueva York, el murciano ha llegado a la final en los últimos ocho torneos en los que ha competido.

Djokovic, por su lado, vio como se le escapaba de las manos una de las últimas oportunidades que, a sus 38 años, tendrá para ganar su anhelado 'Grand Slam' número 25, que le convertiría en el tenista con más 'grandes' de la historia.

Este año llegó a las semifinales de Melbourne, París, Londres y ahora Nueva York, pero cayó en todas, sin ganar un solo set.

Djokovic acepta su destino

Djokovic entregó el primer juego del partido, un mal augurio para el serbio, que sufrió en ese tramo inicial. Alcaraz, por su parte, jugó con los nervios a flor de piel, peor en el saque y con más errores no forzados.