Alcaraz fue superior a Sinner y se consagró campeón el US Open 2025
El español se impuso al italiano en cuatro sets.
En una final de muchas emociones, Carlos Alcaraz superó el número uno del mundo, Jannik Sinner, para quedarse con el trofeo del Abierto de Estados Unidos gracias a un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en dos horas y 42 minutos de partido con un ace al final.
El partido comenzó con mucha sorpresa ya que en la disputa de el primer game el español Carlos Alcaraz dio un primer golpe quebrando el servicio del italiano, quien se mostró asombrado con la presión de su rival.
El tenista español estuvo muy sólido manteniendo su ventaja y aprovechando los errores no forzados de Sinner, quien no se mostró concentrado en el inicio del partido y perdió la oportunidad de igualar el marcador.
Fue en el séptimo game cuando nuevamente el español aprovechó su fortaleza y volvió a quedarse con el servicio de Sinner que en ese momento veía escapar el primer juego y ya pensaba en el remontada para el segundo.
Precisamente para el segundo set se vio a un Jannik Sinner mucho más atento al partido y en la disputa del cuarto game se quedó con el servicio de Alcaraz para en ese momento tomar ventaja con un marcador de 3-1.
El encuentro siguió a favor del italiano quien no bajó los brazos y mantuvo su ventaja de dos game para al final quedarse con el juego con un resultado de 6-3 y empatar el global 1-1 para seguir en carrera por el título.
El tercer game fue todo para Carlos Alcaraz quien logró hacer dos quiebres en el servicio de Sinner, en los game 2 y 4, para tomar ventaja de 5-0 en un momento del partido y al final con un marcador de 6-1 volver a tomar la ventaja en global con un 2-1.
Para el cuarto y último game, las cosas siguieron positivas para el español que en el séptimo juego logró quedarse con el servicio de Sinner y sacar provecho en el marcador manteniendo su saque y al final ganar con un marcador 6-4.
Con esta final ganada, Carlos Alcaraz logra llegar a seis títulos de Grand Slam y se consagra por segunda vez en el Abierto de Estados Unidos después de haber ganado el torneo en 2022.
