Alcaraz fue superior a Sinner y se consagró campeón el US Open 2025

En una final de muchas emociones, Carlos Alcaraz superó el número uno del mundo, Jannik Sinner, para quedarse con el trofeo del Abierto de Estados Unidos gracias a un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en dos horas y 42 minutos de partido con un ace al final.

El partido comenzó con mucha sorpresa ya que en la disputa de el primer game el español Carlos Alcaraz dio un primer golpe quebrando el servicio del italiano, quien se mostró asombrado con la presión de su rival.

El tenista español estuvo muy sólido manteniendo su ventaja y aprovechando los errores no forzados de Sinner, quien no se mostró concentrado en el inicio del partido y perdió la oportunidad de igualar el marcador.

Fue en el séptimo game cuando nuevamente el español aprovechó su fortaleza y volvió a quedarse con el servicio de Sinner que en ese momento veía escapar el primer juego y ya pensaba en el remontada para el segundo.