Alcaraz sorprende en el US Open con nuevo look y clasificación a segunda ronda

Comenzó de manera oficial el US Open con importantes figuras como lo son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes dominan las apuestas y la atención mediática tras sus recientes logros en Grand Slams. El italiano, campeón defensor y actual número uno del mundo, parte como candidato principal gracias a su consistencia y poder en pista rápida, mientras que el español, campeón en Nueva York en 2022 y reciente ganador de Roland Garros y del Masters de Cincinnati, aparece como su gran rival.

Justamente el lunes 25 de agosto de 2025, Carlos Alcaraz inició su camino en el US Open con un look que sorprendió a todo el mundo y con una victoria contundente sobre el estadounidense, Reilly Opelka, cerrando el partido en tres sets con un marcador de 6-4, 7-5, 6-4.

Así fue la clasificación de Alcaraz en el US Open

En lo deportivo, la actuación del español fue sólida, especialmente en la devolución, uno de los aspectos más destacados de su juego durante el partido. Aún enfrentando el potente servicio de Opelka, capaz de superar las 140 mph, Alcaraz mantuvo la compostura y logró romper el servicio del rival una vez en cada set, convirtiendo tres de las 11 oportunidades que generó.

El desenlace fue decidido con autoridad: en el tercer set, quebró en el noveno juego aprovechando un doble falta de Opelka y puso fin al partido con un servicio ganador y una derecha potente cruzada. La victoria en sets corridos le permitió a Alcaraz avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará al italiano Mattia Bellucci.