Alcaraz y Djokovic avanzan en el US Open; fechas y rivales en cuartos de final

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic abrieron el domingo la ronda de octavos de final del Abierto de Estados Unidos con sólidas victorias, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo de la española Cristina Bucsa.

Alcaraz, número 2 del mundo, tuvo quizás el partido más difícil de lo que va de torneo frente al francés Arthur Rinderknech (número 82), que había eliminado a los españoles Roberto Carballés y Alejandro Davidovich en primera y segunda ronda.

El murciano invirtió 2 horas y 12 minutos en ganar el partido por 7-6(3), 6-3 y 6-4, sellando su pase para los cuartos de final de Nueva York. Es la primera vez que Carlos Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro 'Grand Slam' en una misma temporada.

