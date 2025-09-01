Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 11:21
Alcaraz y Djokovic avanzan en el US Open; fechas y rivales en cuartos de final
El serbio y el español tendrán difíciles escollos en la siguiente ronda del 'Grand Slam'.
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic abrieron el domingo la ronda de octavos de final del Abierto de Estados Unidos con sólidas victorias, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo de la española Cristina Bucsa.
Alcaraz, número 2 del mundo, tuvo quizás el partido más difícil de lo que va de torneo frente al francés Arthur Rinderknech (número 82), que había eliminado a los españoles Roberto Carballés y Alejandro Davidovich en primera y segunda ronda.
El murciano invirtió 2 horas y 12 minutos en ganar el partido por 7-6(3), 6-3 y 6-4, sellando su pase para los cuartos de final de Nueva York. Es la primera vez que Carlos Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro 'Grand Slam' en una misma temporada.
Djokovic sigue firme en el US Open
El otro cruce de cuartos de final que quedó definido este domingo será el que medirá al estadounidense Taylor Fritz (número 4 del mundo) y al serbio Novak Djokovic, 24 veces campeón de un 'Grand Slam' y actual número 7.
Djokovic derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 49 minutos, una contundencia sobre la pista que no despejó las dudas sobre su estado físico, después de que solicitara asistencia del fisioterapeuta en dos ocasiones.
Fue la victoria número 94 de Djokovic en Flushing Meadows, en sus 19 participaciones. Solo Jimmy Connors, con 98, tiene más. Además, se convirtió en el tenista más veterano en alcanzar unos cuartos de final de un Grand Slam desde el propio Connors en 1991.
Rivales de Alcaraz y Djokovic en los cuartos de final del US Open
Alcaraz se enfrentará este martes 2 de septiembre (horario por definir) en su eliminatoria de cuartos de final al checo Jiri Lehecka (número 21), con el que ya ha jugado dos veces esta temporada con un balance de una victoria y una derrota.
Por otro lado, el tenista serbio tendrá un duro escollo en la siguiente ronda, pues tendrá que enfrentar al estadounidense Taylor Fritz (número 4), quien se deshizo del checo Tomas Machac (número 22) por 6-4, 6-3 y 6-3 en una hora y 38 minutos, jugador que seguramente tendrá el mayor apoyo del público el día del partido que se desarrollará este martes 2 de septiembre.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2