Mar, 02/09/2025 - 15:12
Alcaraz ya está en semifinales del US Open; fecha y rival de su próximo partido
El tenista español va por su segundo US Open tras conquistar el título en 2022.
Con otra victoria en tres sets sobre el checo Jiri Lehecka, el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, se aseguró su lugar en las semifinales del US Open este martes 2 de septiembre, donde podría enfrentarse en una emocionante revancha con el número 7, Novak Djokovic.
El cinco veces campeón de Grand Slam se impuso por 6-4, 6-2 y 6-4 al número 21 del mundo, quien, a sus 23 años, disputaba sus segundos cuartos de final en un torneo de esta categoría.
Carlos Alcaraz no afloja y sigue imparable en el US Open
En busca de regresar al trono del número 1 del mundo en Nueva York, Alcaraz desafiará en semifinales (este viernes 5 de septiembre) al ganador del partido de este martes en la Pista Central, donde se enfrentará al finalista saliente del US Open, Taylor Fritz (número 4), contra Novak Djokovic.
Si el serbio de 38 años consigue su undécima victoria en otros tantos partidos contra el jugador estadounidense, se enfrentará a Carlos Alcaraz por primera vez desde el Abierto de Australia.
Djokovic ya había derrotado a Carlos este año en un torneo de Grand Slam
En enero, en Melbourne, el 24 veces campeón de Grand Slam detuvo al joven español en cuartos de final, sin embargo, Djokovic sufrió una rotura muscular en el muslo izquierdo durante el partido y se vio obligado a retirarse tras un set en la instancia de semifinales.
Al vencer al checo, Carlos Alcaraz consiguió su undécima victoria consecutiva, dos semanas después de su título en el Masters 1000 de Cincinnati. El número 2 del mundo no ha perdido antes de la final de un torneo desde el Masters 1000 de Miami en marzo, donde fue eliminado en segunda ronda.
Lehecka, que ahora va perdiendo 3-1 en sus duelos contra Alcaraz, tiene asegurado su primer puesto en el top 20 del próximo ranking ATP gracias a su actuación en Nueva York.
