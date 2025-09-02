Alcaraz ya está en semifinales del US Open; fecha y rival de su próximo partido

Con otra victoria en tres sets sobre el checo Jiri Lehecka, el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, se aseguró su lugar en las semifinales del US Open este martes 2 de septiembre, donde podría enfrentarse en una emocionante revancha con el número 7, Novak Djokovic.

El cinco veces campeón de Grand Slam se impuso por 6-4, 6-2 y 6-4 al número 21 del mundo, quien, a sus 23 años, disputaba sus segundos cuartos de final en un torneo de esta categoría.

Lea también: Egan Bernal el mejor colombiano en Vuelta España: así está en la general