Camila Osorio hace historia en dobles de US Open; la primera colombiana

Llegó la hora para María Camila Osorio de seguir rompiendo las barreras en el tenis y de seguir poniendo el nombre de Colombia en lo más alto del circuito. El último Grand Slam del año tuvo el protagonismo de la representante de Cúcuta en la categoría individual y en dobles.

En el US Open debutó en primera ronda contra la neozelandesa Lulu Sun. Arrancó el primer set con un 6-4 abajo y, pese a haber remontado el segundo con un 2-6 a su favor, cayó 6-0 en el último. Infortunadamente, Camila fue eliminada en la categoría individual. Sin embargo, le quedaba la revancha en dobles junto con la representante de China, Yue Yuan.

HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DE CAMILA OSORIO

Camila Osorio volvió a ser protagonista en los dobles junto con Yue Yuan. Su pareja y ella tuvieron que lidiar contra la británica Olivia Nicholls y la eslovaca Tereza Mihalikova que han tenido destacadas que han hecho a la pareja europea acomodarse en el top 50 del ranking WTA.

Luego, enfrentaron en la segunda ronda a la polaca Magdalna Frech y a Anna Blinkova que son destacadas tenistas en la modalidad individual. En dos sets, Osorio y Yuan superaron a las europeas con un 3-6 y 4-6. Con esa segunda victoria, Camila se clasificó por primera vez a los octavos de final de dobles en un Grand Slam.

Para seguir haciendo historia, aparte de instalarse en los octavos de final por primera vez de un Grand Slam en la categoría de dobles, Camila Osorio también se convierte en la primera colombiana en hacerlo en el US Open. Ahora espera seguir poniendo el nombre de Colombia en lo alto con la necesidad de sumarse a los cuartos de final.

¿CONTRA QUIÉN LE TOCA A CAMILA OSORIO EN LOS OCTAVOS DE FINAL?

Después de dejar afuera a tenistas que están ubicadas en el top 50 del Ranking WTA como Olivia Nicholls y Tereza Mihalikova, Camila Osorio y Yue Yuan tendrán que demostrar el buen momento que tienen en dobles del US Open. Les tocará medirse nada más ni nada menos que contra las número uno del escalafón.

Sin horario confirmado la colombiana y la china se verán las caras contra la local, Taylor Townsend que comparte con la checa, Kateřina Siniaková. Las lideresas de la clasificación no se lo pondrán sencillo a Camila Osorio ni a Yue Yuan.