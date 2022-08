"Cuando jugué con Djokovic me sentí pequeño": la confesión de Galán tras vencer a Tsitsipás

Daniel Elahi Galán derrotó en la noche de este lunes 29 de agosto al griego Stéfanos Tsitsipás por la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en cuatro sets con un resultado de 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5.

De tal forma, la mejor raqueta de Colombia en la actualidad generó una auténtica gesta, pues en pocas oportunidades un 'cafetero' superó a un 'top 5' del mundo.

Vea también: Daniel Galán: ¿Quién es el colombiano que dio la sorpresa este lunes en el US Open?

Así, posterior al duelo ante el griego (número 5 del mundo), Galán ofreció declaraciones en rueda de prensa, comentando que "él (Tsitsipás) sacó muy bien en todos los match point", siendo un rival que se comportó como se esperaba.

Asimismo, el santandereano habló sobre el 'raspón' sufrido, y en medio de risas apuntó: "Me di cuenta que me raspé, pero no noté la sangre; supongo que fue la emoción del momento", recordando además que "no estaba concentrado en el tie break sino en devolver bien".

Lo que representa ganarle a un 'top 5' según Daniel Galán

En lo que tiene que ver con lo que representaba el partido y el rival, Galán afirmó que "los de arriba claramente lo hacen mejor, pero los de atrás lo hacemos bien; la qualy es durísima".

Asimismo, manifestó que una de las claves para l victoria ante el griego fue "estar positivo y creyendo en el juego de uno", dando paso a una anécdota, pues "cuando jugué con Djokovic o Zverev me sentí un poco pequeño, cuando debí haber creído que yo también por algo estuve ahí, por algo jugué con ellos, porque sé hacer las cosas".

Entre tanto, y más allá de que "yo estaba dominando, pero él empezó a responder", recordó el consejo de su papá previo al duelo, pues "me dijo que saliera a disfrutar, porque en otras ocasiones contra jugadores de arriba estuve muy tenso".

Le puede interesar: Repaso a la historia: ¿Cuántas veces un colombiano le ha ganado a top 5 en tenis?

Daniel Galán: El próximo rival en Estados Unidos será Jordan Thompson

Respecto al rival, Galán recordó que "yo jugué con él una vez en Houston en 2018 o 2019, y gané; recuerdo que le gusta ir para adelante, saca muy bien y sabe usar las variantes en cancha dura". Este duelo será este miércoles 31 de agosto.

Por último, y sin pasar por alto lo que ya muchos afirmaron, Galán se atrevió a decir que "es la victoria más importante de mi carrera, porque fue en un estadio muy grande, contra un 'top 10' y en un Grand Slam".