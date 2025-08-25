Daniel Galán debutó en el cuadro principal de US Open 2025; así le fue al colombiano

El tenista colombiano Daniel Elahi Galán se despidió este lunes 25 de agosto del Abierto de los Estados Unidos, fue en la primera ronda del certamen tras caer derrotado frente al belga Raphael Collignon.

El belga, 107 del ranking ATP, se deshizo de Galán (número 131) por un triple 6-4 en 2 horas y 19 minutos de partido, luego de que el jugador nacido en Bucaramanga avanzara al cuadro principal por la figura de ‘lucky loser’.

