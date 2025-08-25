Actualizado:
Daniel Galán debutó en el cuadro principal de US Open 2025; así le fue al colombiano
El jugador de 29 años tenía su tercera presentación en esta 'Grand Slam' de tenis.
El tenista colombiano Daniel Elahi Galán se despidió este lunes 25 de agosto del Abierto de los Estados Unidos, fue en la primera ronda del certamen tras caer derrotado frente al belga Raphael Collignon.
El belga, 107 del ranking ATP, se deshizo de Galán (número 131) por un triple 6-4 en 2 horas y 19 minutos de partido, luego de que el jugador nacido en Bucaramanga avanzara al cuadro principal por la figura de ‘lucky loser’.
Daniel Galán cayó en sets corridos en primera ronda de US Open
Collignon dominó el marcador de inicio a fin. En el primer set tomó ventaja de 5-2 con dos quiebres, de los que el colombiano solo pudo recuperar uno, el único que sumó en todo el partido. El europeo se apuntó el segundo y el tercer set con un solo 'break' en cada una de esas mangas.
Galán accedió al cuadro principal de Nueva York procedente de las rondas previas como 'lucky loser' tras la renuncia del serbio Laslo Djere, recordando que el colombiano había vencido al holandés Guy Den Ouden y al estadounidense Patrick Maloney, pero perdió con el japonés Shintaro Mochizuki en el tercer partido de los clasificatorios, el decisivo para avanzar al cuadro principal.
Galán se despide y solo queda una participación colombiana en singles
Esta fue la tercera participación del colombiano en el Abierto de los Estados Unidos, donde en 2022, año de su debut, llegó hasta la tercera ronda, lo que marca hasta el momento su mejor actuación en esta competencia.
Con la salida de Galán, la única representación colombiana todavía en competencia que tiene este Abierto de los Estados Unidos es la antioqueña Emiliana Arango, que jugará primera ronda del certamen este martes 26 de agosto frente a la polaca número 2 del mundo Iga Swiatek, recordando que Camila Osorio ya había sido eliminada ayer en su debut en el cuadro principal.
