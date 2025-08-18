Daniel Galán triunfó en su primer partido de clasificatorios de US Open

El tenista colombiano Daniel Galán logró ganar su primer partido del clasificatorio del US open después de superar al neerlandés Guy Den Ouden con parciales de 6-1 y 7-5 en un duelo redondito para el deportista de nuestro país.

En el primer set las cosas salieron muy bien para el colombiano Galán después de superar al tenista de 23 años con varios quiebres en su servicio y mantenerse firme ratificando el punto 'robado' que logró para rápidamente sacar ventaja.

El primer juego entre Daniel Galán y Guy Den Ouden terminó 6-1 a favor del colombiano que sueña con llegar al cuadro principal del último Grand Slam de esta temporada que se juega en Estados Unidos.

Para el segundo juego, las cosas nos cambiaron mucho para el deportista de nuestro país que rápidamente tomó la ventaja de dos puntos y se puso 2-0 arriba para certificar rápidamente su ventaja.

La cosa se complicó cuando hubo un quiebre en el quinto game del tenista de Países Bajos que acorto la diferencia entre los dos tenista. Sin embargo en el siguiente punto Galán se quedó con el servició de Ouden y allí otra vez la ventaja para el colombiano.

Al final, el set llegó hasta la definición en el game número 12 y para evitar el 'tie-briek' el colombiano logró quebrar el servicio de su contrincante y quedarse con la victoria de 7-5 y del partido, después de un primer set arrollador.

En la siguiente ronda del clasificatorio, Daniel Galán se estará midiendo al estadounidense Patrick Maloney que dejó en el camino a al suizo Elias Ymer a quien logró superar con parciales de 6-3 y 7-6(3).

