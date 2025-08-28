Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 15:38
Djokovic y Alcaraz avanzan en el US Open; fechas y rivales en la tercera ronda
El serbio y el español jugarán el mismo día por la tercera ronda del último 'Grand Slam' del año.
La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos comenzó este miércoles con pleno de triunfos de los principales favoritos, entre ellos el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.
Alcaraz (número 2 del mundo) machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos. "Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota", dijo Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.
"Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", añadió.
Alcaraz y Djokovic ya tienen rivales en tercera ronda del US Open 2025
En tercera ronda, Alcaraz se enfrentará este jueves 29 de agosto (10:30 a.m.) al italoargentino Luciano Darderi, número 34 del mundo. Nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina), Darderi compite bajo bandera de Italia.
El triunfo de Alcaraz se sumó al de Novak Djokovic, actual número 7 del mundo y campeón de 24 'Grand Slam'. El serbio tuvo que remontar al estadounidense Zachary Svajda (n.145) después de entregar el primer set por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1.
Djokovic disputará la tercera ronda con el británico Cameron Norrie (35 del mundo), duelo pactado a disputarse este jueves 29 de agosto a partir de las 6:00 p.m.
Otros resultados en el US Open y triunfo de Aryna Sabalenka
Además de Alcaraz o Djokovic este miércoles también avanzaron a tercera ronda los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton (números 4 y 6 del mundo, respectivamente), mientras que el británico Jack Draper (número 5) anunció que se retira del torneo por lesión.
En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número del mundo 1 y defensora del título, ganó a la rusa Polina Kudermetova (número 67) por 7-6(4) y 6-2. Fue el vigésimo desempate disputado esta temporada para Sabalenka, con un balance de 19-1.
La bielorrusa se medirá en tercera ronda a la canadiense Leylah Fernández (30 del mundo), duelo que se llevará a cabo a la misma hora que el juego de Djokovic, a las 6:00 de la tarde, pero en el Louis Armstrong Stadium.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2