Djokovic y Alcaraz avanzan en el US Open; fechas y rivales en la tercera ronda

La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos comenzó este miércoles con pleno de triunfos de los principales favoritos, entre ellos el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Alcaraz (número 2 del mundo) machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos. "Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota", dijo Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

"Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", añadió.

Lea también: Egan Bernal sorprende en la Vuelta a España y se ilusiona con "volver a ser el mejor"