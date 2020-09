Emotivo mensaje de Shapovalov tras eliminación del US Open

"Quiero agradecer a mi equipo y a todos los que me rodean por su ayuda y apoyo. Trabajamos muy duro durante los últimos seis meses, y se notó. También a mis increíbles fanáticos por estar conmigo en cada punto del torneo. Disfruté todo el cariño de las últimas dos semanas y cuando mi cuerpo me dijo que no, todos ustedes me empujaron a seguir adelante y superar el dolor y el cansancio.

Por último, me gustaría agradecer al US Open por hacer posible este torneo. Fue sensacional volver a la cancha y tener la oportunidad de competir nuevamente. Como siempre, el equipo de Shaponunca dejará de luchar. Gracias por ser parte de mi Night Train", agregó el mensaje que publicó a través de Instagram.