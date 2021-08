Otra baja en el US Open: las lesiones hacen de las suyas

La tenista estadounidense Venus Williams, que se había beneficiado de una invitación para el torneo, anunció este miércoles que se retira por lesión del US Open, el cuarto y último Grand Slam que comienza el próximo lunes en Nueva York.

"Esta no es la mejor noticia. Me uno a Serena Williams, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer en la lista de lesionados. Es super decepcionante", dijo la veterana jugadora en un video difundido en sus redes sociales. Aun así, la ganadora de siete torneos de Grand Slam afirmó que espera ponerse apunto pronto para retomar la actividad.

Not the best news everyone. I am joining @serenawilliams @RafaelNadal and @rogerfederer on the injured list. It’s still going to be a great US Open & many thanks to the @usta for the wild card. I was so looking forward to it, but it was not meant to be this year. I will be back! pic.twitter.com/s0PRgdSSx2