US Open: el mundo del tenis reacciona por descalificación de Djokovic

El mundo del tenis reaccionó inmediatamente tras la descalificación de Novak Djokovic en el Abierto de los Estados Unidos, luego que el jugador serbio golpeara de un pelotazo a una jueza de línea en los octavos de final. En general, la opinión fue unánime: la expulsión fue justa más allá de si fue con buena o mala intención.

Boris Becker: “Es increíblemente amargo. Fue descalificado por un gran error. La decisión es correcta. Es posiblemente el momento más difícil de toda su carrera. Tienes que imaginar: es el número 1 del mundo, la estrella absoluta de la escena del tenis, sin Federer y Nadal allí; fundó la nueva asociación de jugadores que defiende a otros jugadores… Es una decisión muy difícil, pero la decisión estuvo bien".

Mats Wilander: “No puedes hacer eso. Pero no puedes tener más mala suerte en una cancha de tenis. La conclusión es que no se limitó a devolver la pelota al recogepelotas. La golpeó más fuerte de lo que quería. Obviamente, fue un descuido total, pero también un signo de frustración. Eso es automáticamente la descalificación".

Justine Henin: “Es un shock para el mundo del tenis. No quieres ver eso. No fue a propósito, por supuesto, sino mala suerte. Aún así, es una buena decisión; no había otra opción. No hay dos opiniones. En el momento en que la pelota impactó al juez de línea todos supimos que todo había terminado para él. Ni siquiera puedo imaginar lo que está pasando ahora por su cabeza".

Alexander Zverev: “Fue desafortunado lo que ocurrió. Le dio a la pelota y tuvo la mala suerte de golpear a la jueza de línea. Hay una regla y creo que el supervisor hizo su trabajo. Fue mala suerte para Novak. Si la hubiera golpeado hacia otro lado, habría dado en otro sitio. Hablamos de un par de centímetros y no habría pasado nada. No hay mucho más que pueda decir. la verdad estoy un poco en shock".

Naomi Osaka: “Definitivamente, son cosas que pueden pasar. Por supuesto que todos los jugadores somos conscientes de las consecuencias que tienen actos así. De todos modos, siempre intento no golpear con mi raqueta a nada ni nadie. Algunas veces lo hago, es inevitable, pero seguro que este capítulo hará que la gente sea mucho más consciente”.