[Video] La respuesta de Nadal ante mujer que le hizo 'pistola' en pleno Abierto de Australia

En el encuentro del español Rafael Nadal ante el estadounidense, Michael Mmoh, ocurrió un hecho que se ha vuelto viral en las redes sociales, ya que una espectadora del partido entre ambos deportistas realizó un gesto que sorprendió a todos los que observaban el partido.

En medio de un set, las cámaras captaron a la espectadora levantando su dedo corazón (derecho) con el fin de hacerle el gesto de ‘pistola’ a Nadal, a lo que el español prefirió restarle importancia y se tomó con sentido de humor el accionar de la mujer: “Creo que estaba bebida, no sé si demasiado gin o tequila. Ha sido una situación divertida. No entiendo por que lo ha hecho, pero hay gente para todo en este mundo”.

Asimismo, Nadal concluyó diciendo que la aficionada “ha hecho lo que su estado le permitía en ese momento. Se ha ganado a pulso que la echaran porque me ha molestado a mí y a mi rival (Mmoh); no es nada más que una anécdota”, dijo.

Por otra parte, confesó que sigue presentando problemas de espalda que por el momento no lo dejan jugar como espera: "No está controlado. No estoy sacando igual. Estoy siendo menos agresivo, sacando cortado y he bajado la velocidad. De momento, voy tirando, pero el partido no me ha exigido. La evolución de la espalda no es lo satisfactoria que me gustaría. Con lo que tengo ahora mismo no es suficiente para lograr mi objetivo real aquí”.

Cabe resaltar que Nadal le confesó a sus seguidores que seguirá en tratamiento físico para recuperarse lo más pronto posible y seguir participando en los torneos de la temporada del 2021, donde espera volver a ser el número uno de la ATP: “Mañana (viernes) es un día clave porque voy a probar un par de cosas. Si no mejoro voy a estar en una situación crítica. Si estuviera Ángel (su médico) me ayudaría de manera definitiva. No esperamos un milagro, sino que las cosas mejoren. Ya no es sólo la espalda sino que me ha cortado la preparación para el torneo".