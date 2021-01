[Video] Siguen las quejas en el Abierto de Australia, esta vez por los... ¿ratones?

El Abierto de Australia no ha comenzado y ya ha generado varios comentarios por su realización. Luego de las polémicas declaraciones del número uno, Novak Djokovic, se sumaron los videos de la tenista Yulia Putintseva, quien registró que algunos ratones merodeaban la habitación del hotel donde se está hospedando.

Según la tenista, llevaba dos horas intentando cambiar de habitación "y nadie vino a ayudar debido a la situación de cuarentena”, comentó Yulia Putinrseva al ver a los roedores en su habitación y solicitar asistencia por parte de los funcionarios del hotel.

No obstante, la deportista volvió a presentar la queja expuesta anteriormente por las mismas razones, luego de las denuncias que hizo en sus redes sociales: "Diferente habitación, misma historia. Quería ir a dormir, pero no...”, dijo la deportista.

Lisa Neville, ministra de Policía de Victoria, dejó ver que la tenista era quien estaba alimentando a los roedores: “Hemos tenida controlada la plaga esta semana y creo que han podido alimentar a los ratones. Estamos haciendo lo posible para asegurarnos que las habitaciones no tengan este problema. Aún así, les animo a que se minimice la interacción con los ratones y seguiremos haciendo el control de plagas si es necesario".



Por otra parte, la ministra le solicitó a los deportistas que limpiaran sus habitaciones constantemente para evitar este tipo de inconveniente: "Cada jugador debe limpiar su propia habitación y hacer su cama si así lo desea. Esperamos que el tratamiento realizado esta semana haya solucionado el problema".

Sin embargo, estas no han sido las únicas quejas de la tenista. Hace unos días, Putintseva expresó que no entendía por qué nadie les avisó sobre las medidas que se iban por la cuarentena decretada: “Lo que no entiendo es por qué nadie nos dijo que si una persona a bordo daba positivo todo el avión iba a estar aislado. Lo pensaría dos veces antes de venir aquí”.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021