Wimbledon 2024: quedó eliminado el número uno en cuartos de final

El ruso Daniil Medvedev doblegó, camino a sus segundas semifinales de Wimbledon, a un renqueante Jannik Sinner, que necesitó que le comprobaran los niveles de oxígeno en pista y decepcionó en su primer Grand Slam como número uno del mundo (6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6 y 6-3).



El italiano se quedó sin fuerzas a mediados del segundo set y necesitó que le comprobaran el oxígeno en pista, además de tomarse un tiempo médico que duró once minutos y que le devolvió medio ko a la pista.



El italiano empezó bien el encuentro, pero con síntomas de no encontrarse al 100 %, y aun así se llevó el primer set en un parcial que duró una hora y en el que Medvedev desperdició una pelota de rotura con el servicio e hizo una doble falta para entregarlo.

El moscovita resucitó y empezó a aprovechar la bajada de energía de Sinner, que tocó fondo con 1-2 en contra en el tercero, cuando se derrumbó en la silla agotado y tuvo que llamar al médico para que le midiera los niveles de oxígeno. El transalpino salió de la pista para que le trataran y volvió tras once minutos.



No estaba bien y lo pagó en los juegos siguientes, aguantando como podía ante el ruso, que no fue capaz de cerrar pese a la superioridad sobre su rival y necesitó un desempate para poner el 2-1 en el marcador. Sinner tenía una impoluta racha de nueve desempates seguidos ganados que se dilapidó ahí.



El problema es que se quedaba también frente al abismo de perder el partido. Para finales del set, Sinner parecía reanimado, aunque aún lejos de su mejor nivel. Con Medvedev también regulando, quizás para evitar el descalabro que ya sufrió ante el italiano en Australia a principios de año, Sinner se hizo con el cuarto set en 25 minutos.



El desgaste de tres horas de partido y tener delante a Medvedev es lo peor cuando no estás bien físicamente y Sinner lo pagó.



Se diluyó en el primer problema que tuvo con el servicio y después fue incapaz de volver ante el frontón ruso.

Su número uno no corre peligro, incluso aunque Alcaraz o Novak Djokovic ganen el torneo, pero tras unos resultados ascendentes en los últimos años, Sinner se estrella en cuartos de final y es incapaz de coronar su número uno con un Grand Slam.



Medvedev, por segundo año consecutivo, está en semifinales, a la espera de conocer su rival, Carlos Alcaraz o Tommy Paul.