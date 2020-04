Wimbledon cobrará millonario seguro tras su cancelación de su edición 2020

El torneo de Wimbledon recibirá 100 millones de libras (unos 114 millones de euros) del seguro contra pandemias que tenía contratado. Según desveló el periódico británico 'The Times', 114 millones de euros será la cantidad que perciba el torneo debido a la suspensión de este año, anunciada la semana pasada, anuncio en el que también se dio a conocer que el mítico certamen que se lleva a cabo en el 'All England Lawn Tennis & Criquet Club' se volvería a jugar en 2021.

Contratado desde hace años por la organización, el seguro le protegía contra pandemias como la que asola en estos momentos el mundo, la del coronavirus. Ha sido la undécima cancelación del torneo desde su primera edición en 1877. Las diez anteriores fueron provocadas por guerras, por lo que esta es una situación excepcional en ese sentido y se convirtió en el motivo de una cancelación y no de una postergación dentro del mismo año calendario.



Otros torneos como el de Roland Garros, al no tener seguro, han tenido que aplazar su celebración, comprometiendo el resto del calendario, situación que ha traido problemas entre los organizadores de los diferentes certámenes, en el caso particular del Abierto Francés, con el US Open y con la Laver Cup, organizada en una gran parte por Roger Federer y que se tiene planeada para ser jugada en Boston, Estados Unidos.

A la espera de la forma en la que la ATP, la Federación Internacional de Tenis y la WTA resuelvan sus inconvenientes para lo que queda de la temporada, la cual aún no se sabe cuándo se reanudará, lo cierto es que en Inglaterra no tendrán preocupaciones por buscar una fecha, pues previendo todo, no incurrieron en grandes pérdidas por la cancelación del torneo.