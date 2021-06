Wimbledon: Hora, rival y canal para el partido de María Camila Osorio en segunda ronda

Miércoles con doble partido 🇨🇴



Daniel Galán vs 🇦🇷 Federico Coria

🏟️ Court 5, 2º turno

⏰ Aprox. 6:30 a.m. Colombia



Camila Osorio vs 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova

🏟️ Court 10, 4º turno

⏰ Aprox. 10:30 a.m. Colombia#Wimbledon pic.twitter.com/Y2RZD2QTbB