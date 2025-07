Batacazo en Wimbledon: la número 2 del mundo perdió en primera ronda

La campeona de Roland Garros cayó en primera ronda de Wimbledon

Gauff estaba tan desorientada que no se dio cuenta ni de que había perdido un pendiente en uno de los intercambios. Tuvo que ser Yastremska la que se lo encontró en la hierba y se lo dejó en su banquillo, en una de las imágenes más curiosas de lo que va de Wimbledon. "Esta pista me trae muchos buenos recuerdos, porque jugué la final del júnior hace años. Me trae muchas emociones", dijo la tenista ucraniana.



"Ha sido un gran partido, estaba 'on fire'. Es la primera vez que le gano, es una gran jugadora y una gran persona, tenemos una gran relación", añadió la ucraniana a pie de pista, ya con la victoria en el bolsillo.