Carlos Alcaraz tuvo susto en Wimbledon; así le fue en su partido de tercera ronda

Alcaraz pierde set, pero avanza a octavos de final

En sus cuatro choques previos ante el alemán siempre había perdido como mínimo un set. En Madrid el año pasado, en Madrid otra vez en la final de hace dos años, en Wimbledon hace tres años, cuando se lo llevó hasta los cinco sets, y en París 2021, cuando un tierno Carlos Alcaraz se fue a casa en primera ronda.



Struff es siempre un dolor de muelas cada nota que su tenis fluye. Si pierde el punto, se ajusta la gorra y ya piensa en el siguiente. No hay tiempo para reproches ni segundas opiniones. Si entra, bien, sino, mal, pero no hay nada que perder. Es una actitud típica al enfrentarse a los mejores del mundo. Por eso no hay gestos de incomodidad ni de dolor en Struff, porque sabe que estos partidos lo normal es perderlos y que, si suena la flauta y los porcentajes son muy altos y el acierto brutal, quizás se pueda ganar.