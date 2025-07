Djokovic preocupa a sus fans; confesó si este ha sido su último Wimbledon

Djokovic anticipa que este no será su último Wimbledon

Sobre si estaría triste si este fuera su último torneo en el 'césped sagrado', Djokovic respondió lo siguiente: "Estaría triste, pero espero que no sea mi último partido en la central. No planeo acabar este viernes mi carrera en Wimbledon. Espero volver".



"Hago todo lo posible en los entrenamientos para jugar mi mejor tenis en los Grand Slam. Aunque no haya ganado un Grand Slam este año ni el anterior, siento que juego mi mejor tenis en estos torneos. Tengo que analizarlo con mi equipo y ver cómo proceder con el calendario. No sé qué puedo hacer diferente, porque las horas que he echado trabajando... No he encontrado recompensa para ello por ahora, pero he sido recompensado muchas otras veces en mi carrera".