Novak Djokovic remontó en Wimbledon y ya tiene rival en los cuartos de final

De Miñaur asustó a Djokovic

El australiano se estaba quitando la espinita de lo ocurrido el año pasado, cuando se lesionó en el último punto de su partido de octavos de final contra Arthur Fils y no se pudo presentar a los cuartos contra Djokovic.



Un año después, De Miñaur no perdió la ocasión de mostrarse ante la central de Wimbledon y llegó a tambalear los cimientos del intento de Djokovic de lograr su vigésimo quinto Grand Slam en un torneo que se le da de maravilla y en el que ha ganado 45 de sus últimos 43 partidos. Sus únicas derrotas, las últimas dos finales contra Carlos Alcaraz.



Para conseguir esta, el serbio tiró de suspense y se sobrepuso a 44 errores no forzados, muchísimos para un tenista como él. Además, perdió dos veces su servicio en el segundo parcial, en el que tuvo que remar contra corriente para ganarlo, aumentó el nivel en el tercero y volvió a sufrir un bajón en el cuarto.