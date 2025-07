Wimbledon 2025: definida la final de mujeres, hay sorpresa para Sabalenka

La estadounidense Amanda Anisimova jugará su primera final de Grand Slam en Wimbledon al sorprender a la favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que vuelve a quedarse a las puertas del éxito en el All England Club (6-4, 4-6 y 6-4).



Anisimova, cinco años después de las semifinales en Roland Garros en 2019 cuando tenía 19 años, consigue el mejor resultado de su carrera y lo hace, además, eliminando a la número uno del mundo y consagrando el buen momento del tenis estadounidense. En Australia ganó Madison Keys, en París, Coco Gauff, y este sábado podrá ganar en Londres Anisimova.

"Aún no me creo que esto sea real. Aryna es una gran competidora, yo me estaba muriendo ahí. Ella es una inspiración para mí y para muchos. Estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial", dijo Anisimova a pie de pista.

Lea también: Harold Tejada se replanteó y confesó su objetivo para el Tour de Francia