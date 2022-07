Colombia sufre importantes bajas para el Mundial de atletismo

Este viernes 15 de julio dará inicio una nueva edición del Campeonato Mundial de Atletismo que en esta oportunidad tendrá como sede Oregón, Estados Unidos.

Colombia tendrá una muy pobre representación, teniendo en cuenta que algunos de los principales atletas del país no están en óptimas condiciones físicas, otros no lograron la marca mínima para clasificar y un buen número de deportistas no pudieron obtener la visa para viajar y competir.

Lea también: [VIDEO] Nairo, el primero que puso contra las cuerdas a Pogacar; así fue su valiente ataque

Las principales bajas de la delegación colombiana son los medallistas olímpicos Anthony Zambrano y Sandra Lorena Arenas.

Zambrano, quien tampoco pudo competir en los Juegos Bolivarianos, continúa con molestias físicas, que le ha impedido tener actividad normal en la temporada. El atlanticense solo ha podido participar en una reunión en Salamanca, España.

Por otro lado, Arenas, plata en la marcha de los Olímpicos, sufrió una lesión, de la cual no se recuperado.

La delegación nacional también tendrá la baja del equipo de los relevos 4X400, ya que no lograron tener la visa en el tiempo adecuado. De esta manera, Gustavo Barrios, Raíl Mena, Jhon Alejandro Perlaza, Jeisson Robledo, Nicolás Salinas y John Solís no harán parte del equipo colombiano.

Le puede interesar: Llega el Alpe D´Huez al Tour de Francia: recorrido etapa 12 este jueves

Finalmente, Flor Denis Ruiz tampoco logro la visa y no disputará el lanzamiento de jabalina.

Atletas colombianos en el Mundial de atletismo:

Carlos Andrés Sanmartín - 3000 metros obstáculos

Mauricio Ortega - Lanzamiento de disco

Eider Arévalo - 20 kilómetros marcha

Eider Arévalo - 35 kilómetros marcha

José Montaña - 35 kilómetros marcha

Diego Pinzón - 35 kilómetros marcha