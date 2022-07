¿Cuántos colombianos estarán en el Mundial de Atletismo?

Todo está listo para que desde este 15 y hasta el próximo 24 de julio se dispute una edición más del Campeonato Mundial de Atletismo que en esta oportunidad tendrá como sede Oregón, Estados Unidos.

Colombia tendrá una muy pobre participación después de conocerse el listado oficial de atletas inscritos que reveló World Athletics.

Lea también: ¿Se agrandó Daniel Ruíz? Nivel de juego indiscutible, pero la pataleta es reprochable

El país solo tendrá representación en cinco modalidades del atletismo y será Anthony Zambrano la principal baja en la prueba de los 400 metros planos.

Carlos Andrés Sanmartín competirá el los 3000 metros obstáculos; Mauricio Ortega estará en el lanzamiento de disco; Édier Arévalo está inscrito para lo 20 km marcha y 35 km marcha.

También participarán en los 35 km marcha José Montaña y Diego Pinzón.

Finalmente, el equipo de relevos 4x400 intentará figuras en el Mundial.

Le puede interesar: Yerry Mina despeja rumores de salida y se afianza en la pretemporada con Everton

Colombianos inscritos para el Campeonato del Mundo de Atletismo:

Carlos Andrés Sanmartín - 3000 metros obstáculos

Mauricio Ortega - Lanzamiento de disco

Eider Arévalo - 20 kilómetros marcha

Eider Arévalo - 35 kilómetros marcha

José Montaña - 35 kilómetros marcha

Diego Pinzón - 35 kilómetros marcha

Gustavo Barrios - 4x400 metros relevos

Raúl Hernán Mena Pedroza - 4x400 metros relevos

Jhon Alejandro Perlaza - 4x400 metros relevos

Jeisson Robledo - 4x400 metros relevos

Nicolás Salinas - 4x400 metros relevos

Jhon Alexander Solís - 4x400 metros relevos

Atletas con marca mínima:

Anthony Zambrano (400 metros) - No está inscrito

Melissa González (400 metros) - No está inscrita

Angie Orjuela (maratón) - No está inscrita

Jeisson Suárez (maratón) - No está inscrita

Iván González (maratón) - No está inscrito

Éider Arévalo (maratón)

Leonardo Montaña (marcha)

Lorena Arenas (marcha) - No está inscrita

Sandra Galvis (marcha) - No está inscrita

Arabely Orjuela (marcha) - No está inscrita

Jorge Ruiz (marcha) - No está inscrito

Diego Pinzón (marcha)