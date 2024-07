Natalia Arbeláez es una triatleta con siete podios en competencias Ironman. La caleña se perfila como una de las novedades en la Media Maratón de Bogotá 2024 que se llevará a cabo el domingo 28 de julio.

En la previa del gran encuentro del atletismo sudamericano en la capital colombiana, la deportista manifestó que está lista para afrontar uno de los retos más emocionantes de la temporada. Arbeláez dio algunos consejos para los corredores amateurs que debutarán el domingo en la MMB 2024.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene corriendo o participando en una maratón? ¿En qué fecha fue y cómo le fue?

Todavía no he corrido maratones. Tengo mi primera maratón ahora a finales de septiembre. Voy a correr la maratón de Berlín. En 2017 corrí mi primera media maratón en el Ironman 70.3 de Cartagena, fue una de las experiencias más hermosas que he vivido y donde literalmente me termine de enamorar de este deporte y me enganché full con la media distancia.

¿Qué significa participar en la mmB 2024?

Para mí, siempre ha sido una carrera muy emocionante y retadora, sobre todo por su nivel de dificultad y el hecho de que sea en altura la hace una carrera compleja Y además, hacerlo integrando el Team Heineken es una experiencia realmente enriquecedora. La marca les da un valor añadido a los atletas. Este año con ellos voy a ser speaker de 'Equilibrio de vida: Alto rendimiento vs Disfrute y celebración', una charla muy interesante. Me emociona contar un poco de mi experiencia. Lo que realmente distingue a Heineken es su alta calidad, y su línea 0.0 sin alcohol, que nos ayuda a equilibrar el disfrute con la actividad física y el deporte. La marca celebra nuestros logros y nos apoya en la búsqueda de un estilo de vida activo, promoviendo el consumo responsable y consciente, sabiendo que al día siguiente debemos seguir entrenando o compitiendo.

Tenemos entendido que los primeros 7 kilómetros son de ascenso, ¿qué recomendaciones da para sus pares?

Yo les recomiendo empezar tomándose con calma estos primeros kms sobre todo las personas que no están acostumbradas a correr en altura puede pegarles aún más fuerte. Yo por lo general tengo un estimado de paso y ritmo cardiaco que quiero manejar durante toda la carrera y en este segmento específicamente trato de guiarme más por el pulso, que se mantenga controlado y dentro de la zona que puedo manejar así él pace se caiga un poco.

Siendo triatleta parece que está más que preparada para la competencia, sin embargo, ¿hizo algo adicional para la MMB 2024?

La verdad mi entrenamiento en estas últimas semanas no ha sufrido muchos cambios, estuve unos días en recuperación, ya que vengo de hacer un Ironman 70.3 en Ecuador la segunda semana de julio y ahora hemos disminuido un poco el volumen de la bicicleta y aumentado las corridas que hago durante la semana, ya que no tengo carreras de triatlón muy cercanas.

¿Qué consejo o qué técnica le ayudó a mejorar su tiempo de carrera?

Tener un entrenamiento personalizado y enfocado. Ha sido fundamental para ir viendo progreso a través del tiempo. La consistencia siento que es otro factor clave y ahí entra en juego mucho el evitar las lesiones de las cuales como corredores nunca vamos a estar exentos, pero a través de un entrenamiento donde se manejen adecuadamente las cargas y se incluyan sesiones de fuerza podemos disminuir en gran medida la probabilidad de que aparezcan.

¿Cuál es el mayor reto de correr en Bogotá?

Sin duda la altura, al estar corriendo a 2.600 metros de altura hay menos disponibilidad de oxígeno y esto hace que se genere mucho más estrés en general, esto hace que nos sintamos muchísimo más fatigados corriendo.

¿Qué opina que inviten a la MMB 2024 a deportistas de élite de otros continentes?

Me parece espectacular que en cada edición pueda haber más y más participantes fuera de Colombia y Latinoamérica; esta es actualmente la carrera de atletismo más grande que tenemos en Colombia y una de las más importantes en Latinoamérica y el hecho que participantes de otros continentes quieran correr aquí le da un mayor reconocimiento a la carrera.

¿Considera que la MMB 2024 es una de las competencias más exigentes de Latinoamérica?

Sin duda alguna. El hecho de correr en altura la hace de un nivel de exigencia aún mayor y que de alguna forma requiere una preparación previa mucho más seria para afrontar un desafío como este.

¿Qué piensa comer antes, durante y después de la carrera MMB 2024?

Antes de cualquier competencia que vaya a realizar suelo, prepararme un bowl con papilla de arroz (literalmente la papilla que nos daban cuando chiquitos) es una opción superpráctica, rápida de preparar y alta en carbohidratos que son fundamentales en esa comida pre carrera. Adicional acompaño con algo de fruta y una porción pequeña de proteína que generalmente es 1 o 2 huevos. Durante la competencia suelo utilizar geles, que tienen concentraciones altas de carbohidratos que se absorben rápidamente, por lo tanto, nos ayudan a mantener nuestras reservas de glucógeno, nos dan energía inmediata y eso se traduce en un mejor rendimiento; me tomo uno cada 25 minutos desde que empiezo a correr.

Después de la carrera siempre consumo una botella de agua con electrolitos para hidratarme, un batido de proteína y alguna fuente de carbohidrato como una porción de fruta. Esto nos ayuda a mejorar la recuperación y además reconstruir esas fibras musculares que se han roto.

¿Qué beneficios a su vida le ha traído específicamente el correr?

Cuando yo empecé a hacer triatlón, correr fue la disciplina que mejor se me dio, por cosas de la vida se me facilitaba mucho más que montar y nadar y por ende fue el deporte que más comencé a disfrutar y en el que comencé a ver avances más rápidamente Por varias lesiones que he tenido, ha sido el que más frustración me ha generado a lo largo de los años, pero toda esa frustración y esos momentos difíciles que he atravesado a raíz de estas situaciones los he transformado en disciplina, resiliencia y sin duda me han llevado a fortalecerse física y mentalmente aún más. Correr específicamente ha formado en mí un ser humano más resiliente, capaz de adaptarse con mayor facilidad, a transformar esos momentos negativos en oportunidades para fortalecerme en otros ámbitos.

¿Qué considera que es lo más duro que mantener el nivel para correr?

La realidad es que lo más duro es lograr mantenerte sana y no lesionarte a medida que tu volumen e intensidad aumentan qué es lo que a la larga harán que puedas ir viendo un progreso y mantenerte.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dar a los corredores amateurs que están en la MMB 2024?

Poder pararnos en una línea de partida y tener la posibilidad de correr sanos y fuertes es un privilegio del que no todos gozamos, así que el regalo más bonito que podemos darnos a nosotros mismos es gozarnos de esta experiencia y vivirla intensamente. No se guarden nada y no duden en entregar lo mejor que tienen para dar, no hay mayor satisfacción que cruzar una meta sabiendo que has entregado lo mejor que has podido de ese día.

Por ahora, habrá que esperar la figuración de la atleta del Team Heineken en una de las carreras más importantes del calendario. La Media Maratón de Bogotá tendrá su salida desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar a las 07:00 am.