“Se pueden caer los Juegos”: presidente de la Federación colombiana de Atletismo

Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, habló sobre la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos y puso en duda que se logren realizar las justas, puesto que todavía no se han podido preparar de la mejor manera los deportistas al rededor del mundo, ya que se han aplazado varios eventos clasificatorios a Tokio 2020.

"Ese es el gran problema y por eso se pueden caer los Juegos, quizás no tanto por la propagación del coronavirus. El tema es no poder ser competitivos hacia el mes de agosto y no tener atletas en el volumen y las marcas requeridas", aseguró el presidente de la Fede Atletismo.

Por ejemplo, el equipo de relevos, que encabeza Anthony Zambrano, no ha podido reunirse a entrenar de la mejor manera; incluso el subcampeón del mundo en los 400 metros planos se ha encontrado resguardándose para evitar algún tipo de contagio con el covid-19.

"La Federación se ha comunicado a través de los entrenadores para atender sus diferentes inquietudes, por el coronavirus. Por el ejemplo el equipo de relevo regresó de Quito a Bogotá y Anthony está en Barranquilla y algunos que regresaron de Lima hace unas semanas. Están en el proceso de volver a juntar el equipo de relevos", indicó.

Hasta el momento, la Federación cuenta con nueve cupos a Tokio 2020, el presidente Varela resaltó que el objetivo no es buscar más clasificados, sino obtener medallas, finalistas y semifinalistas en las disciplinas.

"Estamos en la mitad de los clasificados. Nosotros en atletismo no estamos teniendo como objetivo un número de atletas, sino a tener medallistas, finalistas y semifinalistas. No queremos que suceda lo de Juegos anteriores, donde hubo muchos cupos y sus resultados no fueron los esperados. El modelo que tenemos es que no nos interesa el número de clasificados, nos interesa el mayor número de atletas opcionados a ser medallistas", concluyó Varela.

Los Juegos Olímpicos tienen pactado desarrollarse entre el viernes 24 de julio hasta el domingo 9 de agosto.