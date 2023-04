European Le Mans Series: ¿Cómo le fue a Juan Pablo y a Sebastián Montoya en Barcelona?

Este fin de semana se dio inicio a una nueva temporada de la European Le Mans Series, una competencia que, en esta oportunidad, cuenta con la presencia de cuatro colombianos, entre los que se destacan Juan Pablo y Sebastián Montoya.

Tanto padre como hijo hacen parte del equipo Dragon Speed LLC dentro de la categoría LM P2 Pro/Am, misma en la que se encuentra Tatiana Calderón con el equipo Virage. Por su parte, Óscar Tunjo integra el equipo WTM by Rinaldi Racing que compite en la categoría LM P3.

Le puede interesar: Óscar Tunjo ya prende motores en este 2023: estará en el mismo campeonato de Juan Pablo Montoya

La primera válida de la Serie Europea de Le Mans comenzó en el circuito de Montmeló (Barcelona). Allí, los Montoya terminaron en el decimotercer lugar de la carrera junto al sueco Henrik Hedman en el equipo Dragon Speed.

El ganador de la carrera en territorio catalán fue el equipo Racing Team Turkey, integrado por el turco Salih Yoluc, el irlandés Charlie Eastwood y el suizo Louis Deletraz.

Por otra parte, Tatiana Calderón y el equipo Virage finalizaron en la casilla 15 de la carrera, la cual tuvo un total de 140 vueltas. La bogotana comparte equipo con el estadounidense Rob Hodes y con el guatemalteco Ian Rodríguez.

Vea también: Se viene el primer reto para Tatiana Calderón en 2023: confirmó la carrera que disputará

Por último, Óscar Tunjo y el WTM by Rinaldi Racing no tuvieron una jornada afortunada en Montmeló, pues su compañero Leo Weiss sufrió un accidente en la primera vuelta en el que no pudo volver a competir por problemas en la suspensión del vehículo.

La próxima válida de la European Le Mans Series será el próximo 16 de julio en Le Castellet (Francia) luego de que fuera pospuesta la que se iba a correr en Imola (Italia).

Otras noticias

Colombiana con enfermedad autoinmune finaliza la Maratón de Boston