El éxito de Red Bull tiene nombre propio: Montoya y su papel en la escudería austriaca

En los últimos años, la escudería Red Bull se ha consolidado como gran protagonista de la Fórmula 1 con un dominio en el que Max Verstappen se coronó campeón en dos temporadas consecutivas.

Una buena parte de este éxito se debe a Christian Horner, quien ha hecho una gran labor como jefe de mecánicos de la escudería austriaca. Sin embargo, Juan Pablo Montoya habría jugado un rol fundamental para que el equipo sea lo que es hoy en día.

Es evidente que ambos comparten una buena relación, teniendo en cuenta que Sebastián Montoya, hijo del bogotano, hace parte de la Red Bull Academy, además de la competencia que lleva en paralelo en la Fórmula 3.

Lo cierto es que Montoya produjo el retiro anticipado de Horner cuando competían en la Fórmula 3000 Internacional. Sin embargo, esto hizo que el británico se convirtiera más adelante de un destacado jefe de filas en la Fórmula 1.

De hecho, Christian Horner recordó esta anécdota en el podcast High Performance cuando disputaron una carrera en Portugal en 1998: "Juan Pablo Montoya me adelantó cuando salía de la calle de boxes hacia una curva de alta velocidad. Allí pude ver el ángulo en que se encontraba su auto y el compromiso que tenía. El rin intentaba salirse a través de la llanta, pero él mantuvo el control absoluto del auto", resaltó.

Esa imagen se quedó en la retina de Christian Horner, lo que lo llevó a reflexionar sobre su habilidad en un monoplaza: "Simplemente lo supe y pensé: 'No puedo hacer eso'. Ver su compromiso me hizo abrir los ojos y pensé: 'Tú no eres capaz de hacer eso, tal vez sea hora de pensar en algo diferente'", reconoció.

Al finalizar esa temporada, el británico decidió retirarse de las pistas y en 2005 fue contratado como jefe de filas de Red Bull luego de que la franquicia de la bebida energética comprara a la extinta Jaguar.

A partir de allí, comenzó un éxito en el que la escudería austriaca conquistó varios campeonatos de la Fórmula 1 de la mano de pilotos como Sebastián Vettel o Max Verstappen.

