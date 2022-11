Fórmula 1: Mick Schumacher, hijo de Michael, cambiará de escudería en 2023

El piloto alemán nacido en Suiza, Mick Schumacher, dejará la escudería Haas al final de la temporada, a la que se unió en 2021 como compañero de equipo de Nikita Mazepin después de ser campeón de F2 el año anterior, y sus esperanzas de encontrar un vehículo en otro equipo para 2023 parecen escasas.

Schumacher sumó sus primeros puntos en Silverstone con un octavo puesto, al que siguió un sexto en la siguiente carrera en Austria, pero no volvió a puntuar desde entonces, y ha aportado menos de un tercio del total de puntos de Haas, con la escuadra americana octava en el campeonato de constructores.

"Me gustaría agradecer a Mick Schumacher su contribución al equipo en los últimos dos años", dijo el director del equipo Haas, Guenther Steiner, en la página oficial del campeonato, para añadir que "en las categorías inferiores era bien conocido y ha continuado creciendo y desarrollándose como piloto en Haas, culminando con esos puntos a principios de esta temporada".

¿Quién reemplazará a Schumacher en Haas?

Haas ha confirmado que el sustituto de Schumacher será el ex piloto de Force India y Renault Nico Hulkenberg.

"Esta va a ser mi última carrera con Haas y no quiero ocultar que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato", señaló Mick Schumacher, quien agregó que "me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por haberme dado esta oportunidad pues estos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente y, cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que amo este deporte".